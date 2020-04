Verbinding in tijden van crisis: Friezen helpen elkaar waar ze kunnen

Melk, boter en een groot pak vleed. Dat pakt de familie De Schiffart uit Joure in voor hun buren. Die zijn al meer dan drie weken niet meer buiten geweest omdat ze bang zijn voor het coronavirus. Jos de Schiffart en de kinderen helpen de buren dan ook graag in deze tijd. ""Ze zeggen dat de samenleving individualistisch is, maar in deze tijd van corona komen we allemaal dichter bij elkaar", zegt Jos, terwijl hij zijn dochters helpt met het inpakken van de boodschappen. "We willen in deze tijd iets voor onze buren betekenen."