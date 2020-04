PODCAST: 'De flok fan Hokswier'

Uitzending 11: De flok fan Hokswier

Age is met de kraan aan het werk op een plek bij Mantgum waar in de middeleeuwen de stins 'Hokswier' stond. Er gaat een nieuwe stins gebouwd worden, maar dat is lastig, want de grond is erg hard. Het is net alsof Age tegengewerkt wordt. Hij vindt vier botten die hij ook niet goed kan plaatsen. Age heeft al een verzameling met botten van dieren, maar een bot zoals deze heeft hij nog niet eerder gevonden. 's Nachts kan hij niet slapen en gaat hij met zijn metaaldetector naar de bouwplaats. De detector slaat aan en Age raakt in een bijzondere, mystieke sfeer... Als hij terug in het hier en nu is begrijpt hij waarom het zo moeilijk is om iets te bouwen op deze plek. Hij weet wat hij moet doen!