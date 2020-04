Huisarts Groeneveld: "Mensen met klachten kunnen ons gewoon bellen"

"Wij zien dat het op de praktijk relatief rustig is. Aan het begin van de coronacrisis hebben de huisartsen ook aan de patiënten de oproep gedaan om te wachten met dingen die niet noodzakelijk zijn", zegt Groeneveld. "Maar we zitten nu in een fase waarin we merken dat we het allemaal goed hebben georganiseerd. Bijna alle huisartsen hebben aparte spreekuren op een aparte locatie waar patiënten met verdachte coronaklachten kunnen komen."

'Sorry, dat ik je lastigval'

Volgens de huisarts zijn de mensen heel terughoudend om contact op te nemen. "Als ze dan bellen zeggen ze: 'Sorry, ik weet dat jullie het heel druk hebben. Sorry dat ik je lastigval.' Maar ik denk dat het van ons uit ook belangrijk is om te benadrukken dat ze toch heel laagdrempelig met ons kunnen overleggen en dat ze met ons kunnen bellen. Dat kunnen we overleggen of een klacht kan wachten of dat het toch op korte termijn beoordeeld moet worden", zegt Groeneveld.

Als alternatief geeft Groeneveld ook nog de website thuisarts.nl. Op die website kunnen mensen zelf opzoeken of het nodig is om met hun klachten contact op te nemen met de huisarts. "Maar mijn boodschap is vooral als je twijfelt, bel even en overleg het even met onze assistente. Als die er niet uitkomt dan schuift zij het door naar de huisarts, die jou dan kan bellen. Als het nodig is kan je altijd gezien worden en wij kunnen je ook altijd doorsturen naar het ziekenhuis, ook voor niet coronazorg", aldus Groeneveld.