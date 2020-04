Directeur Veiligheidsregio waarschuwt: "Niet massaal Nederland door dit weekend"

Kleinhuis is echter wel blij dat er wat mooi weer aankomt. "Daar zijn de mensen ook wel een beetje aan toe. Maar het is niet de bedoeling dat er nu heel veel mensen op uit gaan. Je mag best even 'luchtje scheppen' in je eigen omgeving. Maar niet massaal door Nederland rondcrossen en allemaal een weekendje weg", zegt Kleinhuis.

Patiëntenstroom

De directeur ging ook in op de stand van zaken in Fryslân op dit momen. In totaal zijn er in Fryslân nu 14 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bovendien zijn er de laatste 24 uur 14 nieuwe mensen positief getest. Volgens Kleinhuis is de situatie nog onder controle. "Op dit moment is het in onze ziekenhuizen nog te doen. De ziekenhuizen zijn goed voorbereid op de komende stroom. Daarnaast zijn we ook druk bezig om dat verder uit te breiden, het aantal intensive care-bedden is toegenomen", zegt Kleinhuis. "Er zijn geen zorgen op dit moment."