Oerol gaat niet door: "We moeten het annuleren, anders gaan we failliet"

Eerder al maakte de organisatie bekend dat het festival niet door kon gaan in de oorspronkelijke vorm. De organisatie zou toch nog zoeken naar alternatieve vormen, maar dat blijkt nu dus toch geen optie. "De voorbereidingstijd is te kort en het is financieel niet verantwoord om daarmee door te gaan", zegt directeur Siart Smit. Daarom heeft de organisatie vrijdag besloten dat Oerol dit jaar definitief niet door zal gaan.

"Dat heeft best veel impact voor alle makers, alle mensen die bij ons werken en ook voor de leveranciers", zegt Smit. "Maar we moesten dit besluit nu nemen." Door de maatregelen van het kabinet kan er tot 28 april niet gebouwd worden en kunnen theatermakers tot die tijd niet oefenen. "Bovendien blijft het verbod op evenementen sowieso tot 1 juni van kracht en een verdere verlenging ligt voor de hand." Het festival zou van 12 tot en met 21 juni worden gehouden en de programmering was al rond.

Anders failliet

Smit: "We moeten het annuleren, want anders zijn we als organisatie failliet. En dan is er in 2021 ook geen festival en ook geen werkgelegenheid. Het is altijd een lastig besluit, maar ook het enige besluit dat nu mogelijk is."