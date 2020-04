Oerol gaat definitief niet door

Tot 28 april kan er niet worden gebouwd en theatermakers kunnen tot dan ook niet repeteren. "Bovendien blijft het verbod op evenementen sowieso tot 1 juni van kracht en ligt een verdere verlenging in de rede." Het festival zou worden gehouden van 12 tot en met 21 juni. De programmering was al rond.

Het festival dat de organisatie voor ogen had, gaat dus in z'n geheel niet door. Toch komt er misschien nog wel iets anders op Terschelling, maar dan iets anders: "Onze Stichting beraadt zich nog over de mogelijke organisatie van een festival hoe klein of anders dan ook." Daar kijken ze op z'n vroegst op 28 april naar.