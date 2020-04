Rustig in de tuin werken kan nu Frisian Flag niet doorgaat

Oefenen met de Fransen

Er wordt toch nog internationaal geoefend. Het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle dat zou meedoen aan Frisian Flag is wel gewoon gekomen. Het geeft de Nederlanders de kans om te oefenen met de Fransen en onder anderen ook de Duitsers. Doorten: "Het is wel een ander trainingsprogramma. We hebben 'm wel afgestemd op Frisian Flag, alleen met een alternatief scenario. Zo proberen we er als landen samen een zo hoog mogelijk rendement uit te halen."

Doorten denkt niet dat er dit jaar nog een grote internationale oefening wordt gehouden op Leeuwarden. "Zeker niet een soort van mini-Frisian Flag." Daar gaat veel tijd en voorbereiding in zitten. Het hangt er volgens hem helemaal vanaf hoelang deze situatie blijft aanhouden. Doorten: "Is dat lang dan gaan we aan het einde van het jaar ons oefenprogramma niet opvoeren. Is het wat korter dan gaan we kijken naar wat de 'schade' is aan de achterstand in trainingsarbeid."

Beetje jammer

Alhoewel Verf geniet van de rust in het dorp, vindt hij het aan de andere kant ook wel weer jammer: "Dit jaar deed dus dat vliegdekchip mee. Dat was voor ons en de commissie-geluidshinder nu juist een mooie aanleiding om te zien of je zo'n oefening niet alleen vanaf Leeuwarden kunt organiseren. Want naast de Fransen op zee zouden er ook Amerikanen meedoen, die vanuit Engeland vliegen. Wij hadden graag gekeken wat het effect was. Want, in die 14 dagen 2.000 starts zo ongeveer, dat is echt veel."