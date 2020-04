Moeilijke tijden voor Spaanse Friezen: "Ik kan het nu eigenlijk al niet meer volhouden"

Oud-profwielrenner Westra woont tussen Valencia en Alicante. De lockdown duurt nu al negentien dagen en dan begint de verveling wel te komen. "Het ritme is nu weg. We slapen maar uit, want je moet de dag toch om krijgen. Dan lopen we wat om het huis heen en dan is het even wat eten en een siësta. Dan een beetje Netflix kijken en weer slapen. Dat is de dag nu zo'n beetje", zegt Westra.

Het einde lijkt nog niet in zicht. "We horen elke dag wat er gebeurt, nu ook weer 950 doden op een dag. Er zit nog niet veel beterschap in. De lockdown zou duren tot 12 april, maar je kan er wel vanuit gaan dat dat weer verlengd wordt", zegt de oud-wielrenner.

B&B

Westra heeft sinds oktober een B&B in Spanje, maar die is nu dus dicht. "We hadden op een betere start gehoopt. We hebben sinds oktober hard gewerkt. Het ging perfect, de boekingen gingen goed. En toen kwam dit. Dan stokt alles even", zegt hij.

De B&B is niet het enige dat stilligt. Ook zijn oude beroep, het wielrennen, ligt helemaal plat. Voorlopig gaat de Tour de France echter nog wel door, tot grote verbazing van Westra. "Waarom zou de Tour door moeten gaan. Ik ben daar heel duidelijk in. Ik snap ook niet dat ze daar nog over praten. In mijn beleving moeten ze gewoon zeggen dat het niet doorgaat", zegt Westra.