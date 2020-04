Export paarden en melkvee ligt stil: NVWA geeft geen certificaten meer af

Een van de bedrijven die hiermee te maken heeft, is Horses2Fly uit Jistrum, met de twee eigenaren Alex Nijboer en zijn partner Pascale Drijfhout. Horses2Fly zorgt voor het internationaal transport van paarden, maar hun activiteiten liggen nu volledig stil.

Volgens Nijboer kan dat desastreuze gevolgen hebben voor zijn bedrijf. Niet alleen is er nu geen transport meer mogelijk, klanten zoeken ook naar alternatieven om hun paarden toch in het buitenland te krijgen. Dat kan tot gevolg hebben dat ze na de coronacrisis niet meer terugkomen.

Belangenorganisatie

Nijboer en Drijfhout zijn via de eigen belangenorganisatie wel in gesprek met de NVWA om tot een oplossing te komen. Zo is voorgesteld om op een beperkt aantal plekken in het land de paarden bij elkaar te brengen. De inspecteurs van de NVWA hoeven dan niet meer het hele land door te reizen om de paarden te keuren.

En op de plekken waar de paarden bij elkaar komen, zijn genoeg mogelijkheden om te zorgen dat er voldoende afstand bestaat tussen de inspecteurs en de mensen die op het transportbedrijf werken.

Het voorstel is nog niet goedgekeurd, maar Nijboer denkt dat er een kans bestaat dat dit binnenkort wel lukt.