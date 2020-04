Johnny Jansen over doorgaan eredivisie: "Het is wel iets heel groots waar we het over hebben"

We bellen via Skype met Jansen, die thuis in Noordwolde zit. De trainer van SC Heerenveen is een paar keer op de club geweest, maar zit vooral thuis. "Ik verblijf heel veel binnen of ik reis naar mijn vriendin in Groningen. Ik stap zo nu en dan op de racefiets, dus ik verveel me niet, maar ik moet wel zeggen dat ik liever op de club ben."

Via een andere videobelapp houdt Jansen zijn spelers wat in de gaten. Hij belt zo nu en dan met hen en heeft twee keer per week een teammeeting met alle spelers. "Wij hebben twee keer per week een groepsgesprek en zo houden we de spelers op de hoogte. Daarnaast heb ik met Sam Feringa (performance-manager, red.) met alle spelers een individueel gesprek gehad."

Horloges

De jongens hebben een horloge gekregen van de club. Daarmee kunnen ze zien wat ze qua arbeid moeten doen: hoeveel ze moeten rennen, wat ze aan krachttraining moeten doen. "Sam kan dat vervolgens allemaal aflezen en ik moet zeggen dat het er allemaal goed uitziet."

De vraag is natuurlijk wel in hoeverre de spelers kunnen smokkelen. Zo moest Jansen hard lachen toen hij een foto kreeg van speler Daniel Høegh, die het horloge om de pootjes van zijn hond had gedaan. Toch doen de mannen het goed. "Ze lopen normaal gesproken een mars-test. Daar zitten hoeken in, de hoeken van het veld, maar nu hadden ze grotere afstanden afgelegd. Dus ja, eigenlijk gaat het allemaal heel erg goed."

Doorvoetballen of niet?

Ook Jansen vindt het lastig om antwoord te geven op de vraag of de eredivisie in juni weer moet beginnen. "Ik sta daar heel dubbel in." Hij vraagt zich af of de clubs nog wel door moeten voetballen als hij de ellende om zich heen ziet. "Maar als er clubs omvallen en mensen ontslagen moeten worden en het helpt als we toch weer kunnen voetballen, dan heeft dat mijn voorkeur. Maar het moet wel kunnen. Het is wel iets heel groots waar we het over hebben, dus die beslissingen moeten anderen maken."

Terug naar huis

SC Heerenveen heeft een aantal buitenlandse spelers. Jeugdspelers mochten eerder al naar huis. De spelers van de eerste selectie mogen, als ze dat zelf willen, ook terug naar hun vaderland. Al verschilt dat per speler. "Chiddy (Chidera Ejuke, red.) heeft hier een vriendin en blijft gewoon in Nederland. Dat geldt ook voor Daniel Høegh. Maar Jens Odgaard,Rami Hajal en Ibrahim Dresevic zitten hier alleen."

De ploeg heeft die jongens de mogelijkheid gegeven om terug te keren naar huis de komende twee weken. Op 1 juni moeten ze weer terug zijn en naar die datum werken ze toe. "Zoals het nu staat naar 1 juni. Dat betekent dat we 28 april nieuwe informatie krijgen. Dan kijken of we misschien met groepjes mogen trainen, maar dat wachten we dus elke keer weer af."