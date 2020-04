Slechte voorspellingen voor bouwsector: "Geen licht aan de horizon"

Een ondernemer in de bouw is natuurlijk wel wat gewend, maar volgens Agricola gaat dit verder dan het normale bedrijfsrisico. "Als er een dikke winter komt, lig je er ook een of maximaal twee weken uit. Dat is een keer te overzien en dat kun je wel hebben. Dat hoort ook bij het normale bedrijfsrisico en daar zal ook niemand moeilijk over doen. Maar nu is er geen licht aan de horizon", zegt de ondernemer.

Dat betekent dat hij voorlopig geen werk heeft voor zijn ZZP'ers, payroll-medewerkers en zelfs bijna niet voor zijn eigen personeel. Agricola denkt echter wel dat zijn bedrijf de crisis zal overleven. "Wij zijn een gezond bedrijf. We hebben een prima orderportefeuille. Nu is het een ontzettend stevige dip, maar dat kunnen wij gewoon hebben. Ik verwacht dat de projecten die nu uitgesteld zijn na de bouwvak weer ingehaald worden. Dus het kan zijn dat we het na de bouwvak gewoon druk hebben."

Zorgen over 2021

Over volgend jaar maakt Agricola zich meer zorgen. "De graadmeter voor bouwbedrijven is uiteindelijk de orderportefeuille van architectenbureau's. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe die portefeuilles eruit zien in juni en juli. Als die dan leeg zijn, dan zullen wij dat een half jaar of jaar later merken", aldus Agricola.