Artsen maken zich zorgen over patiënten die ernstige klachten negeren

"We zien nu in het MCL en andere ziekenhuizen een forse afname van patiënten die zich melden op de Spoedeisende Hulp en de poliklinieken", zegt Jelle Stekelenburg, gynaecoloog in het MCL. Dat is volgens hem deels te verklaren doordat mensen minder sporten en er minder auto-ongelukken gebeuren. "Maar deels is dat ook niet te verklaren."

Stekelenburg hoort van cardiologen en neurologen in zijn omgeving dat er patiënten bij hen binnenkwamen die al langer met een hersen- of hartinfarct rondliepen. Dat is heel gevaarlijk, want dat kan leiden tot onherstelbare schade. "Als je direct komt, kan daar nog wat aan gedaan worden." Ook zwangere vrouwen moeten volgens Stekelenburg gewoon langskomen voor hun controles.