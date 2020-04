GGD: Twee doden en veertien nieuwe coronabesmettingen

De verwachting is dat het aantal besmette gevallen vanaf maandag snel zal oplopen vanwege nieuw testbeleid. "Vanaf maandag hebben we de mogelijkheid om meer testen te doen. We gaan dan meer zorgpersoneel testen zodat we er sneller bij zijn bij mensen die met kwetsbare mensen werken", zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân.

De GGD is volgens De Graaf klaar voor dat nieuwe beleid. "We zijn in gesprek geweest met ons laboratorium. Zij zetten een grotere bemonsterlocatie op", zegt ze. Het is echter niet zo dat iedereen nu in aanmerking komt voor een test. "Het heeft geen enkele zin om daarheen te gaan. De manier om getest te worden is via de eigen huisarts of via de bedrijfsarts."

Thuisblijven met het mooie weer?

Er is voor het komende weekend mooi weer voorspeld, maar De Graaf vraagt mensen toch om zoveel mogelijk binnen te blijven. "Voor het hele land geldt, ga niet naar buiten als het niet hoeft. Reisbewegingen zijn niet goed voor de verspreiding", zegt De Graaf.

Maar wat nou als je ergens een huisje of een caravan hebt? "Dan heb je gewoon je eigen sanitair en dergelijke. Wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet mag", aldus De Graaf. "Maar het wordt ontmoedigd om een weekendje weg te boeken."