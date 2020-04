Uitverkocht huis en staande ovaties bij Ergie's etalagetheater in Weidum

Volgens Argie is het etalagetheater ontstaan door zijn 'manager' Inez Visser. "Wij waren hier al langer bezig met thuistheater. Daar deden we ook al wat dingen met zijn goochelpraktijken", zegt Visser.

De mensen in het dorp zijn volgens Visser enthousiast over het gebeuren. "Het is geweldig. Gister kreeg hij een hele zak met chocolade en pinda's en af en toe valt er ook wat geld in de brievenbus. Maar dat hoeft helemaal niet. Het gaat er om dat we bijdragen aan een positievere atmosfeer. Dat waar wij goed in zijn, mensen vermaken, dat wij dat ook doen", zo zegt Visser.