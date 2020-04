Gemeente Meppel trekt 250.000 euro uit voor verbreding sluis Kornwerderzand

Volgens burgemeester Richard Korteland kunnen er duizenden banen ontstaan door de verbreding van de sluis.

In 2027 moet gestart worden met de verbreding van de Kornwerderzandsluis. In totaal wordt er door gemeentes en provincies 225 miljoen euro op tafel gelegd. Bedrijfsinvesteringen zijn daarin nog niet meegenomen. Die kunnen nog eens 110 miljoen extra opleveren. Daarvan is in elk geval al 26,5 miljoen euro binnengehaald.