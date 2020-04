Farmers Defence Force overweegt naar de rechter te stappen

Het Rijk wil dat de boeren het veevoer aanpassen, om de stikstofuitstoot te verminderen. FDF zegt echter dat dat dierenlevens zal kosten, omdat het voer niet geschikt is voor vee. Volgens FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema ontbreekt het aan kennis bij de politiek. "Het kabinet moet zich niet met het voeren bemoeien, daar hebben ze geen verstand van De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.) kijkt naar de cijfertjes en die willen ze rond krijgen op papier, maar wat dat betekent voor de bedrijfsvoering en diergezondheid staat op een lager plan."

Het kabinet wil de maatregelen dwingend opleggen, volgens Van Keimpema. "Als we daar niet aan voldoen, is het een economisch delict. Dat houdt in dat er streng wordt gestraft en dat gaat veel te ver." Volgens fouragehandelaren waar de boeren mee samenwerken, zijn de plannen van Schouten duur en zullen ze problemen opleveren voor de diergezondheid. Van Keimpema: "Dus er zijn genoeg redenen om te zeggen dat de plannen van de minister niet deugen."

Voor ze eventueel naar de rechter stappen, wil het Landbouw Collectief, waar FDF met verschillende andere boerenbelangenorganisaties inzit, met de politiek in gesprek. "De politiek heeft eigenlijk geen idee waar het op stukgelopen is. Die mensen moeten wij eerst eens heel goed bijpraten over waar het nu op hangt. En dat is dat de minister het belangrijker vindt om haar eigen plannen door te drukken."