Popfabryk roept muzikanten op om online aan de slag te gaan

Een van de ideeën die geld krijgen, is het plan van Jos Blomsma. Hij heeft een baan als vormgever en maakt in zijn vrije tijd muziek. Hij is nu bezig om een nummer te maken met een onbekende zangeres uit Praag. "Ik zag haar al een tijdje op Facebook als vriendvoorstel. Ik raakte nieuwsgierig en zag dat ze twee gemeenschappelijke vrienden had en muziek maakte." Hij vroeg of ze met hem een nummer wilde maken en dat wilde ze wel.

Ze hebben contact via de chat van Facebook en wisselen muziek uit via Google Drive. "Ik heb een paar schetsen gemaakt: elektronische muziek, een baspartij en een synthesizer." De muzikante uit Praag is hiermee aan de slag gegaan en heeft net weer wat opgestuurd. "Ze heeft het heel vrij opgevat, het is mooi maar wel heel anders."

Zo werken ze toe naar een nummer. Blomsma is ook nog van plan om er een videoclip bij te maken. Het eindresultaat wordt komende week online gepresenteerd op 3voor12/Friesland.