LIVEBLOG: Bewoners Heerenveens verpleeghuis moeten plaats maken voor coronapatiënten

Dertien bewoners van de afdeling Blommenfjild in verpleegtehuis Anna Schotanus in Heerenveen moeten plaatsmaken voor de opvangen van ouderen die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om mensen die daar palliatieve zorg krijgen. Sommige familieleden zijn verbaast. Ze vinden het vreemd dat net deze groep, die in de laatste fase van hun leven zitten, nu moeten verhuizen.

De moeder van Lilian Braaksma is een van de mensen die op de afdeling ligt. Ze kijk erg op tegen de aanstaande verhuizing. Lilian Braaksma. "Voor haar en de medebewoners is dit een groot drama. Ze leven al in angst en zijn al afgesloten van contact. Dan krijg je te horen dat je binnen zes dagen moet verhuizen."

Zorggroep Alliade was al van plan de afdeling te sluiten. "Er stond voor later dit jaar al een verhuizing gepland. De afdeling Blommenfjild wordt gesloten. Dat hebben we nu naar voren gehaald. Begrijp wel dat we nu in een ongelooflijk zware crisis zitten. Dat vergt ontzettend veel van iedereen. Keuzes die we maken doen pijn."