LIVEBLOG: 98 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen, waarvan 26 op IC

Boerderijenstichting Fryslân bestaat dit jaar 35 jaar en zou dat uitgebreid vieren met diverse activiteiten. De coronacrisis gooit echter roet in het eten: de excursies naar boerderijen en de thema-avonden kunnen niet doorgaan. "Dat is heel jammer. We hadden een stampvol programma", zegt Piet Vellinga fan de stichting.

De Boerderijenstichting is ontstaan in 1985. In de jaren 60 en 70 begon de eerste schaalvergroting in de landbouw. De oude boerderij paste daar niet meer in en raakte in onbruik. Toen is de Boerderijenstichting opgezet om de panden te behouden.

Een deel van de activiteiten wordt verschoven naar volgend jaar. De verkiezing van de mooiste boerderij gaat dit jaar wel door. "Daar komen weinig mensen aan te pas." Belangstellenden die al kaartjes hadden gekocht, krijgen hun geld terug.