Videodagboek: "In deze tijd zien we hoe hard we elkaar nodig hebben"

De zorg is intensief, zegt Sandra Di Rocco in haar vlog. Ze is verpleegkundige in Nij Smellinghe in Drachten en is een van de mensen die meedoet aan het vlogproject 'Berjochten ut it hert' van Omrop Fryslân. Ze legt de komende tijd vast hoe haar werkzaamheden zijn tijdens de coronacrisis.