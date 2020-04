Coronamaatregelen in de gevangenis: minder sport en extra beltegoed

Aparte groepjes

De sfeer is rustig volgens Lefferts, maar het zijn niet de omstandigheden waar je om zou vragen. De gevangenen worden in kleine, aparte groepjes gehouden zodat de kans op verspreiding van het virus kleiner is. Er zijn minder activiteiten en het avondprogramma is komen te vervallen.

Overleg met de gedetineerdencommissie

Om alles in goede banen te leiden heeft de directe alle dagen contact met de gedetineerdencommissie. De sport gaat voor een deel wel door, al is het minder dan het was. De gevangenen gaan bovendien in kleinere groepjes naar buiten om te luchten. Als gedetineerden toch ziek worden, moeten ze apart blijven en als het ernstig wordt, worden ze naar het ziekenhuis overgebracht.