Geen extra maatregelen op Waddeneilanden: "Pas verboden instellen als dat nodig is"

Presentator en journalist Jort Kelder is blij dat de Waddeneilanden vooralsnog niet op slot gaan. Kelder woont momenteel in zijn tweede huis op Terschelling. "Ik ben eigenlijk al weken lang op Terschelling. Ik zit alleen in mijn huis in de duinen. Ik geniet daarvan. Ik ben aan het werk en doe van alles. En ik zie niemand", zegt Kelder.

Voor zijn werk gaat de presentator nog wel één keer per week naar Amsterdam. "Ik pendel één keer per week naar Amsterdam, omdat ik voor Radio1 een programma maak en dat moet ik live doen daar. Eigenlijk woon ik op Terschelling en doe ik één klusje in Amsterdam iedere week. Ik kan hooguit mijn eigen katten aansteken, verder zie ik niemand", zegt de presentator.

Geen toerist

Kelder zou het dan ook niet terecht vinden als hij niet meer welkom is op het eiland. "Ik ben geen toerist. Ik betaal meer belasting voor mijn huis dan de Terschellingers, ongeveer 50 procent. Ik vind dat ik daarom hier ook zeker mijn rechten heb. Dit is gewoon mijn huis, ook al ben ik hier niet 365 dagen per jaar", zegt hij.

Als het aan Kelder ligt moet er dus geen lockdown komen. "Sowieso vind ik dat Nederland een beetje moet blijven nadenken in plaats van de hysterische stuip waar politici, bestuurders en eerlijk gezegd ook medici nu in schieten. Alles moet nu verboden worden en alles moet op slot", aldus Kelder.