Politie: Drugslab zorgde voor 'gevaarlijke situatie' in Langweer

Volgens de politie is de productie en de opslag van syntetische drugs gevaarlijk.

Er is één persoon aangehouden in deze zaak. Dat is een 63-jarige man. Het onderzoek van de politie is nog niet klaar. Een politiewoordvoerder wil niet zeggen hoe ze het drugslab op het spoor zijn gekomen.

Het lab is woensdag aangetroffen, in een boerderij aan de Pontdyk net buiten Langweer. Toen meldde de politie al dat het ondezoek waarschijnlijk een paar dagen zou duren. Toen de politie de inval deed, is de verdachte aangehouden.

Mensen die tips hebben over dergelijke criminele activiteiten, worden opgeroepen om dat bij de politie te melden, of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem.