96 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen, 27 van hen liggen op intensive care

In alle ziekenhuizen in het noorden met elkaar liggen nu 253 coronapatiënten. Een kleine honderd liggen op de IC. In ruim honderd gevallen gaat het om mensen uit andere regio's. Het aantal patiënten dat in het noorden opgenomen wordt, loopt de laatste dagen terug.

De verwachting is dat het aantal patiënten de komende tijd zal toenemen. Daarom wordt in het noorden nog altijd gewerkt aan de uitbreiding van het aantal IC-bedden en het personeel wat daar werkt. Op het moment is het dus nog capaciteit genoeg.