Kinderen hangen nestkastjes op bij Twijzel tegen eikenprocessierups

De kastjes hangen onder meer op het land van Hans Veenstra. Hij heeft de kastjes samen met zijn kleinkinderen opgehangen. "Prachtig, mooier is er toch niet. Vijftig hokjes hier door het hele stuk land heen, wat wil je nog meer. Met de jeugd erbij langs, dat is een lust", zegt Veenstra.

Kleinkinderen

Zijn kleinkinderen Hans, Hans, Wietske en Wietske hebben de kastjes van een kleurtje voorzien. "Dat was een leuk werkje en samen is het gezellig", zeggen Wietske en Wietske. "Daar zijn we wel een paar dagen mee bezig geweest", zeggen Hans en Hans.

Van de Polder is blij dat de kinderen het zo mooi vinden. "Was het maar op meer plekken zo, dit is nu precies het doel waar we naar toe willen", aldus Van de Polder.