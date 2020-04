Waddenburgemeesters overleggen over lente- en paasdrukte

Dat overleg stond al gepland, maar ook daar gaat het over de zorgen die de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden hebben. Half maart roepten zij toeristen al op om niet naar de Wadden te komen. Uit angst voor besmetting, en uit angst om niet genoeg hulp te kunnen bieden als inwoners van de eilanden erg ziek worden. Tot nu toe zijn er alleen op Texel coronapatiënten en intussen ook een coronadode. Op de andere eilanden voorlopig niet.

Het overleg in Heerenveen duurt tot het eind van de middag. Dan wordt duidelijk of er nog extra maatregelen worden genomen of dat de oproep van premier Rutte van afgelopen maandag genoeg zal zijn om het Waddentoerisme in bedwang te houden.