Zorgen bij openluchtzwembad Mounewetter: "Dit kunnen we nooit meer inhalen"

Het openluchtzwembad in Witmarsum zou op 25 april weer open gaan, maar dat zal vanwege de coronamaatregelen niet lukken. "Dat kost ons natuurlijk heel veel geld. De abonnementenverkoop scheelt al 70.000 euro. Dat we dan allemaal nog in juni moeten zien te halen. Ik denk niet dat dat mogelijk is", zegt Van der Vliet.

Zwemlessen, aquajoggers en banenzwemmers

Het zwembad heeft normaal gesproken gemiddeld 300 tot 400 bezoekers op een dag. "Zwemlessen, aquajoggers, banenzwemmers. Die missen allemaal hun activiteit. Dat is heel jammer. Er zijn mensen van 60, 70 en 80 jaar die hier elke ochtend komen zwemmen. Dat kan nu niet meer", zegt Van der Vliet.

Het bestuur van Mounewetter is druk op zoek naar een oplossing. "Als het in september nog een mooie maand is, kunnen we misschien wat langer open blijven", zegt Van der Vliet.