Friezin Froukje Nijholt zat vast in Nepal

Nijholt komt al jaren in het land en drie weken geleden was er in Nepal nog niet veel aan de hand. Maar Froukje kwam al snel vast te zitten. "Mijn dochter is voor het eerst in Nepal nu. We zouden allerlei dingen gaan bekijken, maar dat kan nu niet. Daar leggen we ons bij neer. We hebben in Nepal volgens de officiële cijfers vijf besmettingen. Maar dat is op papier, ik denk dat er wel meer zijn. Vanuit India wordt ook een explosie verwacht aan coronabesmettingen," zegt ze.

Zo'n negen dagen geleden is er een lockdown ingevoerd. Nijholt: "Daardoor kunnen we niet alle projecten doen die we wilden doen. Een deel is in het schoolgebied gedaan, maar afgelopen week zouden voor computerprojecten certificaten aan geslaagde studenten worden gegeven. Dat ging niet door. En ook de ontmoetingen met onze sponsorstudenten gaan niet door, dat kan gewoon niet."

Bewegingsruimte

Ze zaten vast in hun hotel. "De politie is hard aan het optreden tegen Nepalezen die op straat zijn. We hadden als toeristen nog wel wat bewegingsruimte. We konden nog een blokje om voor boodschappen. We hadden een mooi balkon met uitzicht, we konden de berg Annapurna zien. We hadden yoga in het buurhotel. En verder wat lezen, internet, het nieuws bijhouden. Ik heb mij nog niet verveeld, maar je zou hier zo niet een half jaar moeten zitten."

Terugkeer

Nu hoopt Nijholt toch zou vlug mogelijk terug te komen. "We kunnen net op tijd het land uit. Je ziet dat de spanning toeneemt. In sommige gebieden willen ze ook geen toeristen meer zien. Nepal had net een grote promotiecampagne uitgezet voor 'Visit Nepal' waar twee miljoen bezoekers mee binnen moesten worden gehaald, maar dat ligt plat. Er zitten veel inwoners thuis zonder inkomen en vangnet, dus dat is wel schrijnend."

Nijholt had eigenlijk donderdag al terug willen komen, maar dat is niet gelukt. Wanneer wel, dat is de vraag. "Het is nog niet zeker dat we naar Nederland kunnen. Als een vliegtuig niet mag landen, kunnen we nog niet meteen weg. We zien het wel."