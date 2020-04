De Friese wateren in 360VR: meegenieten in thuisisolatie

Ondernemers Schelte Meinsma en zijn broer Laurens van het bedrijf Vrroom Ultimate VR Experiences uit Heerenveen gaan met SKS-schippers Sytze en Harmen Brouwer het water op om beelden te maken. "Eigenlijk liep dit al een hele poos, ik ben Fries en een trotse Fries. Wij hebben zó'n mooie natuur, en die zie je het beste vanaf het water. Ik dacht: dat moeten wij eens in kaart brengen voor VR. En dat gaan we doen. Op het schip gaat apparatuur mee, camera's die alle kanten op kunnen filmen, in 360 graden. Je hebt als je kijkt het idee dat je aan boord zit. Je kunt overal naartoe varen," zegt Meinsma.

Alde Feanen en Elfsteden

Zaterdag begint het project in de haven van Grou, om 15.30 uur. Tien dagen lang worden er 360VR-beelden uitgezonden, speciaal voor ouderen en mensen die vanwege het virus thuis zitten. Zondag staan De Alde Feanen op het programma en vanaf woensdag begint in Leeuwarden de Elfstedenroute. Ze hopen zondag weer de Bonkevaart te bereiken.

De beelden zijn geschikt voor een Virtual Reality-bril, waar het bedrijf van Meinsma in gespecialiseerd is. De beelden wordt live getoond op de website van FryslanBoppe. Het schip is gratis ter beschikking gesteld door HW Yachtcharter in Grou.

Mogen bruggen en sluizen open?

Volgens Meinsma zijn veel partijen welwillend, maar het is nog wel spannend of alle bruggen en sluizen open mogen. Eigenlijk blijven ze dicht om drukte tegen te gaan vanwege het coronavirus. "We moeten iedere dag toestemming vragen. En als dat niet lukt, moet de route worden aangepast naar de beroepsvaart. Maar goed, De Alde Feanen kunnen we sowieso op en we streven ook naar de Elfstedenroute. We moeten ons best doen. Het wordt spannend, maar ik denk wel dat het lukt."

Er gaan niet veel mensen mee. "Maximaal drie, we volgen de regels op. Zondag zit Age Veldboom aan boord om te vertellen over de historie en wat er in het gebied is gebeurd. Daar zitten Sytze en ik bij, dan zit je al op drie. Gelukkig is er voldoende ruimte."