Er is in Fryslân nog één persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de GGD zojuist bekendgemaakt. In totaal zijn er in Fryslân nu twaalf mensen overleden aan corona. Er zijn de afgelopen dag in totaal achttien nieuwe mensen positief getest op het virus. Dat is de hoogste toename op één dag na, zegt de GGD.