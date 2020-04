Koloniën van Weldadigheid krijgen prestigieus Europees erfgoedlabel

De Europese Commissie heeft dit label op 31 toegekend aan tien erfgoederen die een belangrijke rol spelen in de geschiedenis en cultuur van Europa of het tot stand komen van de Europese Unie.

In totaal zijn er nu 48 erfgoederen in Europa met het erfgoedlabel. In Nederland hadden het Vredespaleis, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Verdrag van Maastricht het label al.

Activiteiten voor jongeren

De locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten voor jongeren. Volgens de Europese Commissie doen de koloniën dat met de vier bezoekerscentra: Museum de Proefkolonie in Frederiksoord, het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, het nog nieuw in te richten bezoekerscentrum in Ommerschans en het bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in het Belgische Merksplas.

De Koloniën van Weldadigheid zijn ook voorgedragen voor een wereldwijde erkenning als UNESCO-werelderfgoed. Komende zomer neemt het UNESCO Werelderfgoedcomité daar een beslissing over.