Wethouder Feitsma: "Ik maak me zorgen over de culturele sector op lange termijn"

De gemeente Leeuwarden heeft een enquête gehouden onder zo'n honderd organisaties en zelfstandigen in de culturele sector. "Er komt nog van alles binnen, maar wat wel opvat is dat een groot deel van de zzp'ers het heel moeilijk heeft op de korte termijn." Ook zzp'ers in de cultuur kunnen gebruik maken van de noodmaatregelen van de overheid: ze kunnen een vergoeding krijgen op bijstandsniveau.

Poppodium

Verder valt op dat er geen enkele organisatie in acute financiële problemen zit, maar op de langere termijn kan dat nog weleens een heel ander verhaal zijn. Vooral voor organisaties die erg afhankelijk zijn van eigen inkomsten, die nu wegvallen omdat alles niet doorgaat. Als voorbeeld haalt Feitsma een poppodium aan. "Ze kunnen niet alles wat nu niet doorgaat, doorschuiven naar het nieuwe seizoen, want mensen gaan niet vaker naar een poppodium om dat allemaal in te halen." Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een theater.

Focus verleggen

Feitsma wil dat de minister de focus nu verlegt op de langere termijn, maar heeft daar wel zorgen over. "Het kabinet heeft in het debat woensdag aangegeven dat ze niet 100 procent kunnen repareren. Dat zeggen ze in het algemeen, en het is een signaal dat ze niet alles zullen oplossen. We moeten nog zien wat dat betekent voor het culturele veld, met name instellingen die voor een groot deel afhankelijk zijn van eigen inkomsten als die wegvallen."