Nieuwe tunnel geopend in de N381 bij 't West naast Donkerbroek

Afgelopen week is er asfalt aangebracht op de hoofdrijbaan in de nieuwe tunnel. Nu kan het asfalt in de al bestaande tunnelbank worden aangepakt. Het werk heeft te maken met het verdubbelen van het aantal rijstroken van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. In 2018 is de opdracht gegeven en het werk moet in 2020 klaar zijn.

Onder het viaduct Drie Tolhekken zijn zwerfkeien verwerkt in de strook langs de rijbaan. Die stenen zijn gevonden bij de werkzaamheden. Er zijn ook stenen gebruikt bij het talud over de brug bij De Tsjonger.