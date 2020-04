Dit leverde de fotozoektocht van het Fries Museum op

Het is een vorm van 'crowdsourcing': het Fries Museum heeft 74 glasnegatieven gedigitaliseerd en online gezet. Zo kon iedereen genieten van de foto's en bovendien meedenken over wie er eigenlijk op staat en waar die kiekjes precies zijn gemaakt. Bekend was dat de negatieven in 2001 aan het museum geschonken zijn door de familie Knrol. Op de foto's staan veel boerderijen, groepsfoto's en portretten van Friezen in de toenmalige klederdracht.

"We hebben een hele uitgebreide collectie foto's die via schenkingen en dergelijke in het museum zijn beland. We weten daar soms weinig van. Ten eerste omdat we deze foto's recent hebben gedigitaliseerd, hebben wij ze nu echt pas in beeld. En ten tweede moeten we ons onderzoek vaak beperken tot de tentoonstellingen die we voorbereiden," legt museumdirecteur Kris Callens uit.

Speuren op Street View

Echte 'sneupers' wisten wel raad met de foto's. "Leuk is dat een persoon op Google Street View is gaan zoeken naar de boerderijen die waren afgebeeld op de foto's. Dat geeft aan dat niet alleen een toevallig familielid van een fotograaf of geportretteerde wat kan doen, maar dat ook iedereen die zin heeft mee kan speuren," zegt Callens.

Het bleek dat een van de boerderijen in Ypecolsga staat, naast Woudsend. Met behulp van de Historische Vereniging van Woudsend, de dorpskrant en een familielid van de fotograaf konden daarna weer meer fotolocaties en mensen een naam krijgen.

De foto's bleken te zijn gemaakt door Sjerp Jans Tromp (1858-1928), een boerenzoon uit Ypecolsga. Hij was hobbyfotograaf en legde omstreeks 1910 zijn eigen omgeving vast. Die periode is een belangrijke in de geschiedenis van de fotografie, juist omdat steeds meer particulieren hun eigen wereld gingen vastleggen.