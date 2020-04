LIVEBLOG: weer één persoon overleden, achttien nieuwe positieve tests

'Kwetsbaarheid', 'Over troosttelevisie en Sabatsrust' en 'Geen bloemen, geen bezoek'. Het zijn titels van columns die dominee Harrie Strubbe schrijft voor de website van zijn protestantse gemeente Terpoarte. Strubbe gebruikt de columns om in contact te blijven met de leden van die gemeente en om hen een hart onder de riem te steken, nu er geen kerkdiensten zijn. Hij krijgt er aardig wat reacties op en mensen kunnen zijn woorden erg waarderen.

Strubbe vergadert inmiddels ook online. "Het is wel prettig dat je mensen weer even ziet. Ik woon niet in mijn gemeente en kom de mensen ook niet op straat tegen." De Witte-Donderdagdienst en de paaswake worden van tevoren opgenomen en daarna online gezet. "Het is een hele onwerkelijke situatie. Je neemt de dienst op en de beleving moet later pas komen." Of er meer diensten zullen worden opgenomen, hangt af van de reacties die erop komen.

Volgens Strubbe leven de zorgen over het coronavirus wel in het dorp, maar houdt het de mensen niet in zijn greep. Ze zijn voorzichtig, maar blijven nuchter. De mensen passen goed op elkaar, volgens Strubbe. "We merken dat mensen eenzaam zijn, maar de sociale netwerken functioneren heel aardig." In de toekomst wil de kerk mensen misschien ook helpen als zij financieel worden getroffen door het coronavirus. "Dan gaan we een beetje terug naar vroeger, met armenzorg. Dat zou zomaar kunnen."