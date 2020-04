LIVEBLOG: Eerbetoon voor personeel MCL, toeristen worden niet geweerd van eilanden

De politie in Noordwest-Fryslân organiseert een speciale speuractie voor kinderen. Kinderen die even een frisse neus willen halen, kunnen in Sint-Anne op 'berenjacht'. Op verschillende plekken in het centrum van het dorp zijn politiebeertjes achter de ramen gezet.

Bedoeling is dat kinderen alle beren tellen en daarna een mooie tekening maken. Op de achterkant van die tekening moeten ze dan hun naam, adres, leeftijd en het aantal politiebeertjes die ze hebben gezien, schrijven. De tekening kan in de brievenbus bij het politiebureau aan de Hemmemawei 28A in Sint-Anne worden gegooid. Elke deelnemer krijgt dan een cadeautje toegestuurd.