Coronanieuws 2 april: Geen extra maatregelen voor Waddeneilanden, Heerenveen wil verder met voetballen

Zorgbelang Fryslân is met een meldpunt begonnen voor mensen die van zorg afhankelijk zijn. Het is bedoeld om positieve en negatieve ervaringen te delen. De druk op de zorg is heel groot op dit moment, door de corona. Zorgverlening wordt in aangepaste vorm aangeboden. Zorgbelang-directeur Esther de Vrij: "De reden waarom wij dit signaalpunt hebben opgezet, is dat de route voor inwoners naar de zorg gewoon anders is. Wij willen graag weten of de zorg bereikbaar en toegankelijk genoeg blijft."