Douwe de Vries benoemd tot voorzitter Atletenvereniging KNSB

Wennemars blijft wel als vrijwilliger bij de Atletenvereniging betrokken. "Maar ik wil mij nu nog meer focussen op mijn eigen recruitmentbedrijf", zegt de scheidend voorzitter. "Ik geef met veel vertrouwen het stokje door aan Douwe. Hij was de gewenste opvolger en heeft de unanieme steun gekregen van de topsporters binnen de KNSB-disciplines."

Douwe de Vries was al eerder actief voor de Atletenvereniging van de KNSB, was zelfs betrokken bij de oprichting ervan. Hij heeft geschaatst in verschillende disciplines (marathon en langebaan) en is ook voorzitter van de Atletencommissie van de Internationale Schaatsunie ISU. Hij is tevens binnen het Internationaal Olympisch Comité lid van de commissie die recent alle rechten en plichten van atleten op een rijtje heeft gezet: Athletes Rights and Responsibilities Declaration Steering Committee.

"Ik heb vele jaren enorm plezier beleefd aan het schaatsen en ik vind het mooi om op deze manier iets terug te kunnen doen", zegt Douwe de Vries. "Ik voel me onwijs betrokken bij de schaatssport en het wel en wee van mijn collega's. Binnen de ISU vertegenwoordig ik de atleten al op internationaal niveau, het voelt goed om dit de komende tijd ook in eigen land te kunnen doen."

Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB: "De Atletenvereniging draagt duidelijk haar steentje bij aan het beleid en de besluitvorming binnen de KNSB, waarbij het perspectief van de sporter centraal staat. Wij danken Freddy voor zijn enthousiaste en opbouwende inbreng en hebben er alle vertrouwen in dat Douwe die rol met verve zal overnemen. Wij wensen hem daarbij alle succes."