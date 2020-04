Huizenmarkt getroffen door corona, toch wordt er nog goed verkocht

Over de toekomst is Henkes positief. "Wonen is een wezenlijk onderdeel van ons leven. Er is nog steeds meer vraag dan aanbod. Ik denk wel dat de interesse in een nieuwe woning een beetje zal afnemen. We hebben op dit moment voor gewilde huizen twaalf tot veertien bezichtigingen. Dat zal best naar vijf, zes keer kunnen gaan."

Volgens Henkes zullen de prijzen stabiliseren. "Die gaan zeker nog niet naar beneden, want de hypotheekrente is nog heel laag. Het is nog steeds aantrekkelijk om te gaan kopen."