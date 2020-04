Twee woningbranden in Leeuwarden snel onder controle

Bij de brand aan de Jacob Binckesstraat was de bewoner in eerste instantie nog in de woning, maar kon hij er toch zelf uitkomen. Hij raakte niet gewond en de brandweer had het vuur snel uit. De brand was in de slaapkamer. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.

De brand die rond acht uur 's avonds uitbrak aan de Roptastate, was in de keuken van een appartement. De brandweer was ook deze brand snel de baas. Ook hier is nog niet bekend hoe groot de schade is.