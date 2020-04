Bert Wassink benoemd tot wethouder Leeuwarden: "Ik zet er mijn tanden in"

Bloemen op afstand

"Het was een vreemde avond," zegt burgemeester Buma van Leeuwarden na het benoemen. "Wij hebben hem gefeliciteerd van afstand. Maar het meest belangrijke is dat we weer een wethouder hebben. Het zou mooi zijn als we ook op afstand konden stemmen in dit soort gevallen." Een bos bloemen is Wassink niet overhandigd, maar werd voor hem neergezet. En de bode was druk in de weer met desinfectiemiddelen.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Andries Ekhart draait het voor Wassink nu om één ding: "Kennismaken is het belangrijkste. Maar als je ziet naar zijn enorme ervaring komt dat wel goed, hij is echt alles geweest: griffier, raadslid, wethouder, burgemeester in diverse gemeenten. Hij is goed bekend in het noorden."