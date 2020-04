Videodagboek: "Het is een heel surrealistische situatie"

Lo Keers (32) is verpleegkundige en wordt ingezet op de corona-afdeling van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. In haar videodagboek vertelt ze hoe het werken op die afdeling precies gaat. Lo doet mee aan het vlogproject van Omrop Fryslân: 'Berjochten ut it Hert'. Met een netwerk aan mensen uit de hele provincie laat Omrop Fryslân van binnenuit zien wat er speelt.