Beroepsmilitair Louwes is verpleegkundige in MCL: "Trots dat ik hier mag werken"

Louwes is voor defensie maar liefst zeven keer op missie geweest, waaronder in Uruzgan in Afghanistan. Daar heeft hij wel geleerd om met crisissituaties om te gaan. Die ervaring komt nu tijdens de coronacrisis goed van pas. "We laten ons niet verrassen door veranderende situaties, dat zit in ons ruggenmerg." In Nederland werken momenteel in totaal zo'n 90 militairen als gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen.



Voor het publiek zijn de militairen in het ziekenhuis niet als zodanig herkenbaar, want ze hebben dezelfde, extra beschermende werkkleding aan als iedereen en geen Nederlandse driekleur op het schouder. Maar wie ze herkent, kan bij Louwes zien dat hij militaire 'desert schoenen' draagt. Deze schoenen zijn ook geschikt voor het werk in het ziekenhuis.