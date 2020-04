Mensen melden zich massaal om te helpen bij Friese Ziekenhuizen

Friese ziekenhuizen zijn er niet zeker van of ze alle coronadrukte die er nog aankomt wel aankunnen. Ze vragen mensen met ervaring in de zorg om zich aan te melden.

Alleen al bij Tjongerschans hebben 500 mensen zich aangemeld, zegt Daan van den Broek van het ziekenhuis in Heerenveen. Ook het MCL in Leeuwarden en het Antonius Ziekenhuis in Sneek hebben allebei ongeveer hetzelfde aantal meldingen binnengekregen. Het gaat niet alleen om zorgmedewerkers, maar ook om steunend personeel.



Hoeveel mensen er in totaal nodig zijn kan Van den Broek niet zeggen. "Dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van hoe deze situatie met de coronaverspreiding zich gaat ontwikkelen."

Mensen die willen helpen, kunnen zich nog steeds aanmelden bij Tjongerschans via de website van het ziekenhuis.