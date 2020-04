Verdachte steekpartij Roan Brilstra langer vast

De inhoudelijke behandeling staat gepland voor 28 mei. Dan moet de 16-jarige verdachte uit Gorredijk voorkomen. Een 14-jarige verdachte zit niet meer in voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van een steekwapen en het voorbereiden van een beroving. Hij mag de rechtszaak thuis afwachten.

Steekwapen

De 16-jarige Gorredijkster mag dit niet. Redenen hiervoor zijn de geschokte rechtsorde en de ernst van het strafbare feit waarvan hij wordt verdacht. Naast doodslag op Brilstra wordt hij ook nog verdacht van het treffen van voorbereidingen op beroving.

De twee verdachten zouden met voorbedachte rade een steekwapen bij zich hebben gehad om het te gebruiken bij een beroving. Ze zouden eerder op de bewuste avond al dwingend geld hebben geëist van twee jongens, waaronder het latere slachtoffer. Ze kregen toen geen geld.

Confrontatie

Later die avond troffen de jongeren elkaar in de binnenstad van Drachten voor het café Pietje Bel. Daar liepen de emoties hoog op en kwam het tot een confrontatie. Daarbij werd Brilstra dodelijk troffen.

De 15-jarige vriend van het slachtoffer is hierover ook als verdachte gehoord. Over hem neemt het OM later een besluit.