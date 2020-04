Tien weken cel voor Leeuwarder 'coronadreiger'

De politierechter in Assen heeft een 21-jarige man uit Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van tien weken vanwege bedreiging. De verdachte moest voorkomen omdat hij gedreigd had met een coronabesmetting en met spugen. De Leeuwarder is via een snelrecht veroordeeld. Het vonnis is gelijk aan de eis van de Officier van Justitie.