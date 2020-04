Fries Museum wil nieuw fotomysterie ontrafelen met hulp van publiek

In februari van dit jaar startte het Fries Museum online en via Historisch Tijdschrift Fryslân een onderzoek naar een verzameling van 74 glasnegatieven. Het museum kreeg die in 2001. Het gaat daarbij om foto's van nog voor de Eerste Wereldoorlog. Er staan mannen, vrouwen en kinderen op; allen in de buitenlucht. Wie waren het? Wat is het verhaal achter de foto?

Voor de antwoorden op dergelijke vragen schakelde het museum de hulp in van het publiek. Dat wierp zijn vruchten af. Al snel was van de helft van de negatieven duidelijk wat erop te zien was en wie.

Zo werd bijvoorbeeld een boerderij geïdentificeerd als eentje in Ypecolsga. Ook werd duidelijk dat de foto's gemaakt zijn door boerenzoon Sjerp Tromp, ergens in de eerste decennia van de 20e eeuw.