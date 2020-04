Friese Europarlementariër: "Wel solidair, geen Eurobonds"

De laatste dagen zijn de spanningen in Europa hoog opgelopen. Italië en een aantal andere landen in Zuid-Europa vinden dat Nederland zich kil en wreed opstelt, omdat minister Hoekstra voorwaarden heeft gesteld aan financiële hulp aan de landen die nu zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Die landen willen dat er de zogeheten Eurobonds komen. Dat betekent dat de rijkere landen, zoals Nederland en Duitsland, garant staan voor leningen van de zuidelijke landen.

Verantwoordelijk

"Ik ben wel enthousiast over dat we solidair moeten zijn, we moeten er alles aan doen om het virus te bestrijden, maar dat kan ook op andere manieren dan met Eurobonds. Als je dit toelaat, weet je niet waar het eindigt", zegt Huitema. "Wij vinden dat wanneer je bepaalde schulden aangaat, je dan ook zo verantwoordelijk moet zijn om de schulden ook op een goede manier weer terug te kunnen betalen."

Financiële steun

Huitema ziet zelf wel enkele oplossingen. "Er zijn wel manieren om solidair te zijn met andere landen. Dat gebeurt nu al: Duitsland neemt patiënten over uit Nederland, Frankrijk heeft al veel steun gegeven, bijvoorbeeld mondkapjes. Dat heeft ook Duitsland gedaan naar Italië en Frankrijk. We zijn nu aan het kijken hoe we ook financiële steun kunnen geven."

In zijn fractie in het Europese Parlement wordt Huitema ook zeker niet persoonlijk afgerekend op de strenge houding van Hoekstra, maar via andere fractieleden krijgt hij wel mee dat er weerstand is bij de bevolking van de andere landen, bijvoorbeeld bij die van Italië.

Toch noemt Huitema het 'een grote misvatting' dat Nederland geen steun wil geven. "Nederland staat wel degelijk open voor steun, ook voor financiële steun. Maar in ieder geval niet door het uitgeven van Eurobonds. Daar zijn we wel op tegen."

Einde van de Unie?

Sommige mensen vrezen er al voor dat de coronacrisis het einde betekent van de Europese Unie, omdat de noordelijke en de zuidelijke landen er niet met elkaar uitkomen. De crisis is immers nog maar net aan de gang en de landen hebben al openlijk meningsverschillen met elkaar.

Maar Huitema is het daar niet mee eens. "Dat zag je ook in de kredietcrisis van 2008. Uiteindelijk is de Europese Unie er sterker uitgekomen."