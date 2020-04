Roze Zaterdag in Leeuwarden gaat niet door vanwege coronacrisis; wordt nu jaar later

De maatregelen voor evenementen gelden officieel tot 1 juni, maar voor de organisatie is het risico te groot dat ook evenementen na die datum verboden worden. "Er werd goed overleg gepleegd en in gezamenlijk overleg hebben we besloten het risico niet aan te gaan", zegt Margot Hoiting, van de organisatie in Leeuwarden.

De Roze Zaterdag wordt nu verplaatst naar volgend jaar. "Dit betekent dat al ons voorbereidende werk niet voor niets is geweest", vindt Hoiting.

Officieel is Rotterdam al aangewezen als gaststad voor 2021, maar dat wordt nu toch even anders. "Roze Zaterdag Landelijk heeft gezegd: 'Maken jullie je daar maar niet druk over'. We gaan het nu volgend jaar organiseren in Leeuwarden en hoe het verder gaat met Rotterdam, dat gaat de stichting Roze Zaterdag Landelijk overleggen met Rotterdam."

Ontmoeting, feestelijkheid en zichtbaarheid

In het weekend van 20 juni zouden allemaal activiteiten worden gehouden, gericht op ontmoeting, feestelijkheid en zichtbaarheid. In het programma van Roze Zaterdag stonden onder meer een oecumenische dienst en een ludieke parade.

Roze Zaterdag ontstond in 1977 als een Nederlandse versie van de Gay Pride Parade, aanvankelijk met een demonstratief karakter. Tegenwoordig is Roze Zaterdag een thema- en feestdag.