Lokale omroepen in financiële problemen door coronacrisis

"Adverteerders blijven ons trouw"

Voorzitter Marco Keizer van RTV NOF, een lokale omroep in het noordoosten van Fryslân, merkt dat er veel behoefte is aan informatie. "Onze website wordt goed bekeken. We zijn van 60.000 naar 100.000 views gegaan. Dan weet je dat er een behoefte is. We doen dan ook wat extra's, met op zaterdag een stapavond op de radio en op zondag een kerkdienst."

Keizer herkent zich in de problemen waar andere omroepen tegenaan lopen. "Gelukkig hebben wij nog wat vet op de botten, maar het moet niet twee maanden gaan duren. De vaste adverteerders blijven ons nog trouw, maar het lukt niet om nieuwe adverteerders te vinden. Uitgerekend in een tijd waarin we juist extra geld nodig hebben om te professionaliseren, komt dat erg slecht uit."

Behoefte aan lokale omroep

De overheid stelde onlangs drie miljoen euro beschikbaar aan twintig lokale omroepen voor het professionaliseren daarvan. In Fryslân werden zowel RTV NOF als Leo Middelsé Leeuwarden uitgekozen om aan dit pilot-project mee te doen.

Volgens Visch zijn lokale omroepen juist nu nodig om de burgers op de hoogte te houden van de lokale gevolgen van het coronavirus en voor het inschakelen van vrijwilligers om hulp te bieden. "Deze crisis laat duidelijk zien hoe kwetsbaar de financiële positie van lokale omroepen is."

Op in begroting van 250.000 euro moet RTV NOF 70 procent zelf inbrengen. Dat wordt lastig. Zeker nu de omroep in het kader van het professionaliseringsproject mensen in dienst heeft genomen."

Minister Slob, verantwoordelijk voor onder meer media, komt donderdag naar verwachtinig met een pakket aan maatregelen die mediabedrijven moet helpen om financieel door de crisis te komen.